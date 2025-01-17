Соглашение Великобритании и Украины о столетнем сотрудничестве отвратительно. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен на своей странице в соцсети X.

«Соглашение [премьер-министра Британии Кира] Стармера о столетнем сотрудничестве с Украиной отвратительно», — заявил он.

По словам политика, в результате попытки оказания военной помощи украинской стороне Британия нанесла урон собственным гражданам, в том числе пенсионерам. В обращении Кертен призвал прекратить политику участия Британии в вооруженном конфликте.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В ответ на это крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что подписав договор о партнерстве с Великобританией, Украина согласилась стать колонией Соединенного Королевства. Эксперт выразил мнение, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Британии, чтобы отвлечь внимание от ее внутренних проблем.

Ранее в Кремле оценили договор о партнерстве между Украиной и Великобританией.