Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Великобританию не мнить себя империей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«По сути, весь этот пафос с заключением соглашения призван прикрыть отсутствие какого-либо авторитета и уважения в мире у Британии, которая все еще мнит себя империей и пытается оккупировать южнорусские земли. Пора им уже прекратить этот самообман», — заявил Рогов.

Собеседник издания пояснил, что появление британских баз на территории Украины будет означать одно — «уничтожение британских солдат солдат на русской земле». Рогов напомнил, что это уже неоднократно случалось, «когда англичане приходили на российскую землю с оружием».

В свою очередь депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в случае появления военных баз Великобритании на территории Украины они станут рассматриваться как законные военные цели и будут уничтожены.

До этого стало известно, что согласно декларации о столетнем партнерстве между Великобританией и Украиной, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе шла речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее в Британии впервые испытали «энергетическое оружие» против дронов.