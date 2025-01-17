Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предупредили о последствиях появления британских военных баз на Украине

Депутат Шеремет: британские военные базы на Украине будут целями ударов ВС РФ
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

В случае появления военных баз Великобритании на территории Украины они станут рассматриваться как законные военные цели и будут уничтожены. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Политик подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжает враждебный курс в отношении России. Он также предупредил, что Москва, в отличие от бывших колоний Британии, способна «дать по зубам» любым агрессорам.

«Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения», — подчеркнул Шеремет.

До этого стало известно, что согласно декларации о столетнем партнерстве между Британией и Украиной, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, речь идет о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее премьер Британии рассказал, как обеспечить Украине сильные переговорные позиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами