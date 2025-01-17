В Госдуме предупредили о последствиях появления британских военных баз на Украине

В случае появления военных баз Великобритании на территории Украины они станут рассматриваться как законные военные цели и будут уничтожены. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Политик подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжает враждебный курс в отношении России. Он также предупредил, что Москва, в отличие от бывших колоний Британии, способна «дать по зубам» любым агрессорам.

«Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения», — подчеркнул Шеремет.

До этого стало известно, что согласно декларации о столетнем партнерстве между Британией и Украиной, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, речь идет о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее премьер Британии рассказал, как обеспечить Украине сильные переговорные позиции.