Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии впервые испытали «энергетическое оружие» против дронов

В Минобороны Британии сообщили об успешном испытании оружия против дронов
close
Kin Cheung/AP

Британские военные впервые успешно испытали новое оружие, способное уничтожить скопление дронов с помощью радиоволн. Об этом сообщили на сайте министерства обороны королевства.

«Оружие направленной радиочастотной энергии (RFDEW) способно уничтожить рой дронов за сумму, меньшую, чем стоимость пачки мясных пирожков», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, новая система способна поражать цели на расстоянии до 1 км. В пресс-службе отметили, что оружие работает с помощью радиочастотной энергии, которая может отслеживать и поражать цели на суше, в воздухе и в воде. Другие системы, среди которых DragonFire, использует для подавления угроз лазерный луч световой энергии.

Системы RFDEW способны нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и ориентировочной стоимостью 10 пенсов за выстрел, что является экономически эффективным дополнением к традиционным системам ПВО на базе ракет.

До этого сообщалось, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии в ближайшие несколько лет. По данным Telegraph, на авиабазе сейчас строится хранилище для такого оружия стоимостью несколько миллионов фунтов. Оно должно быть завершено в ближайшие годы.

Ранее в Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами