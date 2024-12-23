В Британии впервые испытали «энергетическое оружие» против дронов

Британские военные впервые успешно испытали новое оружие, способное уничтожить скопление дронов с помощью радиоволн. Об этом сообщили на сайте министерства обороны королевства.

«Оружие направленной радиочастотной энергии (RFDEW) способно уничтожить рой дронов за сумму, меньшую, чем стоимость пачки мясных пирожков», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, новая система способна поражать цели на расстоянии до 1 км. В пресс-службе отметили, что оружие работает с помощью радиочастотной энергии, которая может отслеживать и поражать цели на суше, в воздухе и в воде. Другие системы, среди которых DragonFire, использует для подавления угроз лазерный луч световой энергии.

Системы RFDEW способны нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и ориентировочной стоимостью 10 пенсов за выстрел, что является экономически эффективным дополнением к традиционным системам ПВО на базе ракет.

До этого сообщалось, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии в ближайшие несколько лет. По данным Telegraph, на авиабазе сейчас строится хранилище для такого оружия стоимостью несколько миллионов фунтов. Оно должно быть завершено в ближайшие годы.

Ранее в Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия.