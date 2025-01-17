Польский депутат раскритиковал Зеленского за вмешательство в выборы в республике

Депутат Чаранек призвал Зеленского извиниться за вмешательство в выборы в Польше

Депутат польского сейма Пшемыслав Чарнек раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его попытки вмешиваться в выборы в Польше. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Что ты говоришь, парень? Ты разве не помнишь? Украинская армия не могла бы существовать без поддержки Европы, особенно Польши», — написал Чарнек, призвав Зеленского «остыть и извиниться».

Он также отметил, что действия президента Украины наносят вред украинскому народу, поскольку Зеленский агитирует за мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которого Чарнек охарактеризовал как неудачника.

До этого действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленскому стоит сдерживаться при комментариях насчет выборов в республике, особенно в отношении официальных кандидатов на президентских выборах.

Также о президенте Украины высказался бывший премьер Польши и депутат «ПиС» Матеуш Моравецкий. Он заявил, что члены главной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) обвинили Зеленского во вмешательстве в президентские выборы.

Ранее в Польше заявили о нежелании принимать Украину в НАТО.