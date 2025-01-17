В Польше заявили о нежелании принимать Украину в НАТО

Серьезные политики не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к конфликту с Россией. Об этом заявил польский депутат Пшемыслав Виплер в эфире RMF FM.

«Многие серьезные политики, в том числе [президент США] Джо Байден, сейчас не могут представить себе членство Украины в НАТО», — сказал он.

Он отметил, что его партия «Конфедерация» выступает против вступления Киева в НАТО. Они готовы сделать все возможное для того, чтобы этого не допустить.

Недавно действующий президент США Джо Байден вспомнил, что в ходе одного из разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в 2022 году обещал ему не размещать ядерное оружие (ЯО) на Украине и не предоставлять республике членство в НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страну в НАТО не пускают США, Венгрия, Словакия и Германия.

Ранее Латвия заявила о неготовности НАТО воевать на Украине.