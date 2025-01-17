Дуда посоветовал Зеленскому придержать язык

Владимиру Зеленскому стоит сдерживаться при комментариях насчет выборов в Польше, особенно в отношении официальных кандидатов на президентских выборах. Об этом изданию W Polsce заявил действующий президент Анджей Дуда.

«Я не знаю, почему Зеленский решил высказаться о кандидате в президенты республики. В таких вопросах нужно проявлять сдержанность. Сложно сказать, чем это было мотивировано», — заявил Дуда.

До этого бывший премьер Польши и депутат «ПиС» Матеуш Моравецкий заявил, что члены главной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) обвинили Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы.

9 января кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. В ответ Зеленский посоветовал ему учиться защищать страну самостоятельно.

Ранее Зеленский рассказал, как просил Фицо «осудить» Россию.