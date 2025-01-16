В Польше обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы

Члены главной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) обвинили украинского лидера Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом заявил бывший премьер Польши и депутат «ПиС» Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции Wnet.

Причиной высказывания стало интервью украинского лидера одному из местных изданий, в котором он порекомендовал кандидату от партии ПиС Каролю Навроцкому «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках», поскольку он не поддержал вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

«Пусть он занимается делами Украины, а президента мы выберем сами», — заявил Моравецкий.

По его словам, во время визита в Польшу Зеленский поддержал кандидата в президенты от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, и нынешнее поведение украинского лидера является неуместным.

9 января кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Ранее Зеленский рассказал, как просил Фицо «осудить» Россию.