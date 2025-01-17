Пезешкиан призвал мировых лидеров не лезть в дела Ближнего Востока

Проблемы на Ближнем Востоке должны решаться внутри региона, а вмешательство других мировых лидеров может ухудшить ситуацию, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом лидер исламской республики заявил во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, его цитирует ТАСС.

«Наш верховный руководитель и мы все считаем, что проблемы региона должны решаться только через договоренности между региональными игроками. Нет необходимости в присутствии внерегиональных держав, это может только усугубить ситуацию», — высказал мнение иранский президент.

Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходят в Кремле 17 января. После беседы лидеров диалог продолжится в расширенном формате. Итогом встречи должно стать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Путин рассказал об импульсе, который придаст отношениям Ирана и РФ новый договор.