В США раскрыли, какие законы Трамп примет сразу после инаугурации

Команда избранного американского лидера Дональда Трампа завершает работу над пакетом «жестких иммиграционных» законодательных мер, которые будут приняты через несколько часов после инаугурации 20 января. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, новые законы «положат начало репрессиям в отношении иммигрантов в США». Новые меры затронут тех, кто уже проживает на территории страны, а также людей, проживающих на границе Америки и Мексики.

В публикации отмечается, что планы по высылке нелегальных мигрантов включают в себя проверки иммиграционной и таможенной служб, а также отправление сил Пентагона на южную границу страны и введение ограничений на въезд.

До этого журнал Time составил список планов Трампа сразу после инаугурации. По данным издания, избранный лидер обещал закрыть южную границу США, восстановить запреты на въезд в страну и ограничить прием беженцев, а также начать массовую депортацию из страны. Помимо этого, он планирует отменить гражданство по праву рождения, чтобы лишить детей мигрантов права автоматически получать гражданство.

Ранее сообщалось, что гендиректор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа.