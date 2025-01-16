В США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа

Украина никогда не возобновит транзит российского газа через территорию страны. Такое мнение выразил помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, сообщает РИА Новости.

«Я убежден, что обратного пути не существует», — сказал он, комментируя прекращение транзита российского газа через Украину.

По словам американского чиновника, в Европе наблюдается «конец зависимости» от российских энергоресурсов. Следствием этого является «драматический рост» собственной индустрии сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах, отметил он.

Накануне украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не планирует заключать новый договор с РФ на транзит российского газа в Европу через ее территорию.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа.