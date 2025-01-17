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Израильские министры начали обсуждение соглашения по сектору Газа

В офисе Нетаньяху началось обсуждение соглашения по сектору Газа
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JINI/Global Look Press

Израильский военно-политический кабинет, состоящий из ключевых министров, начал обсуждение соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«При одобрении кабинета министров и правительства, а также реализации соглашения освобождение похищенных может быть осуществлено <...> уже в воскресенье», — утверждает пресс-служба главы правительства.

15 января СМИ сообщили, что палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Соглашение было заключено после внесения итоговых правок. Детали пока не раскрываются.

По данным журналистов, сделка предполагает освобождение 33 заложников на первом этапе.

Ранее Байден спутал атаку на Израиль с терактом 11 сентября 2001 года.

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