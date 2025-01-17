Байден спутал атаку на Израиль с терактом 11 сентября 2001 года

Байден перепутал нападение на Израиль в 2023 году и теракт в США в 2001 году

Президент США Джо Байден перепутал нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года с террористической атакой на башни Всемирного торгового центра, произошедшей 11 сентября 2001 года. Глава государства допустил ошибку в ходе интервью для телеканала MSNBC.

Он рассказал, как впервые поднял вопрос об ударах армии еврейского государства по гражданским объектам в секторе Газа. По словам американского лидера, это произошло во время его беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Первый раз, когда я обсуждал бомбежку гражданских объектов [в секторе Газа], был, когда я поехал [в Израиль] после 9/11 (теракта в Нью-Йорке в сентябре 2001 года — «Газета.Ru»)», — сказал Байден.

На самом деле он имел в виду свой визит в еврейское государство после событий 7 октября 2023 года, когда члены ХАМАС напали на Израиль.

10 января президент США неудачно «скаламбурил» в ходе совещания, которое было посвящено бушующим в округе Лос-Анджелес лесным пожарам. Передавая слово вице-президенту страны Камале Харрис, резиденция которой находится в зоне эвакуации, глава государства предложил ей «жечь».

Ранее одну из оговорок Байдена включили в список главных «политических оплошностей» 2024 года.