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Россия частично спишет долг Армении за счет оплаченных поставок оружия

МО Армении: долг Еревана перед Россией будет частично списан
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Erik Babajanian/Wikipedia

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Россия сократит долг его страны в размере суммы, выплаченной армянской стороной за вооружение, которое Ереван не получил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр финансов Армении заявлял, что между минфинами Армении и РФ достигнута договоренность, согласно которой выплаченная нами сумма будет списана из межгосударственного долга», — сказал Папикян.

Глава Минобороны Армении при этом затруднился ответить, на каком этапе находится реализация договоренности.

В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не передала Армении уже оплаченное оружие, и предложил решить проблему списанием долга.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС. Он отметил, что в случае разрыва отношений Еревана с ЕАЭС цены на энергию и продукты питания в Армении значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

Ранее в Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке.

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