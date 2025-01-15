Россия частично спишет долг Армении за счет оплаченных поставок оружия

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Россия сократит долг его страны в размере суммы, выплаченной армянской стороной за вооружение, которое Ереван не получил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр финансов Армении заявлял, что между минфинами Армении и РФ достигнута договоренность, согласно которой выплаченная нами сумма будет списана из межгосударственного долга», — сказал Папикян.

Глава Минобороны Армении при этом затруднился ответить, на каком этапе находится реализация договоренности.

В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не передала Армении уже оплаченное оружие, и предложил решить проблему списанием долга.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС. Он отметил, что в случае разрыва отношений Еревана с ЕАЭС цены на энергию и продукты питания в Армении значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

Ранее в Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке.