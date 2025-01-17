Посол России в Молдавии заявил, что Приднестровье никто не бросил

Посол России в Молдавии Озеров: никто Приднестровье не бросил и не забыл

Посол России в Молдавии Олег Озеров на встрече с представителями Союза русских общин непризнанной ПМР заявил, что никто Приднестровье не бросил и не забыл. Его слова приводит РИА Новости.

«Интересы наших соотечественников – абсолютный приоритет. Москва занимается проблемой гуманитарного кризиса в Приднестровье», — подчеркнул он.

Посол отметил, что в данный момент предпринимаются необходимые усилия для разрешения гуманитарного кризиса в республике.

«Другое дело, не все зависит от нас. Надеемся, что будет найдено понимание и проблемы будут решены при содействии РФ», — сказал Озеров.

Он также выразил надежду, что президент Молдавии Майя Санду сможет сдержать свое слово и не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье.

Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство в связи с тем, что Россия согласилась поставлять газ только для нужд Приднестровья.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.