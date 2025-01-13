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Советник Трампа призвал Украину активно решать проблему нехватки живой силы в ВСУ

Советник Трампа Уолц: Украине необходимо мобилизовать сотни тысяч новых солдат
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Gleb Garanich/Reuters

Украина должна активно решать проблему нехватки живой силы в рядах ВСУ, чтобы стабилизировать фронт. Об этом в эфире телеканала ABC заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

Он отметил, что сейчас нижняя планка призывного возраста на Украине составляет не 18 лет, а больше.

«Мы хотим, чтобы проблемы с живой силой были решены. Речь здесь идет не только об оружии, боеприпасах и выписывании дополнительных чеков. Линия фронта должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности», — сказал Уолц.

Он также заявил, что Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории, и Трамп это понимает.

3 января в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что решение о мобилизации мужского населения на Украине с 18 лет будет подготовлено и принято в ближайшее время.

В настоящее время на Украине призыву подлежат мужчины с 25 до 60 лет.

Ранее в офисе Зеленского назвали «неприемлемой позицией» требование снизить возраст мобилизации.

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