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Экс-главком ВСУ заявил о неизбежности снижения возраста мобилизации на Украине

Экс-главком ВСУ Муженко: Украине придется снизить мобилизационный возраст
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Maksym Kishka/Reuters

Главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Это мое мнение. Но, к сожалению, мы к этому придем. С 18 или с 20 лет — это уже другой вопрос», — сказал Муженко.

В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. Такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации, указал военный.

24 декабря украинское издание «Полтавщина» сообщило, что проект о снижении мобилизационного возраста уже лежит на столе в Раде. В том, что такой документ якобы ждет своего одобрения «неохотно признался» представитель 17-й Полтавской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лунич. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что законопроект о снижении призывного возраста по мобилизации на Украине с 25 до 18 лет никогда не рассматривался в парламенте.

Ранее депутат Рады призвал воевать всех украинцев, кроме депутатов и министров.

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