В Кремле отреагировали на возможное ужесточение санкций против РФ

Планы кандидата на должность министра финансов США Скотта Бессента при необходимости ужесточить санкций против российской нефтяной промышленности говорят о сохранении нынешней политики США после прихода к власти нового президента Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков также добавил, что было бы странно, если бы министр финансов, в случае введения президентом новых санкций, отказался поддерживать его решения.

«Ну, а то, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. И здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям», — сказал Песков.

16 января кандидат на пост главы минфина США Скотт Бессент на слушаниях в сенате заявил, что в случае утверждения будет готов, если это потребуется, к введению дополнительных санкций против России, в частности ее нефтяных компаний.

До этого сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор.

В свою очередь сенатор-республиканец Марко Рубио, выдвинутый Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что введенные в отношении России санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине.

Ранее было названо условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.