Экономист оценил возможность отмены санкций против российской нефти при Трампе

Экономист Колташов: Трамп может снять санкции с нефти из РФ в знак доброй воли

Избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в знак доброй воли. Об этом НСН сообщил экономист Василий Колташов.

«Трамп будет играть в некоторое смягчение, он не может американскому народу объяснить, почему с Россией идет такая борьба, почему США в ней не победили. Все неудачи сваливаются на [действующего президента США Джо] Байдена, а Трамп просто делает вид, что он прекращает что-то», — сказал эксперт.

При этом, по словам Колташова, Трамп вряд ли прикажет Евросоюзу снять санкции с России. Это связано с тем, что США хотят исчезновения европейской промышленности, уточнил экономист.

До этого сенатор-республиканец Марко Рубио, выдвинутый Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что введенные в отношении России санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских рестрикций, которые продолжают расти и расширяться.

Ранее экс-посол РФ в Вашингтоне оценил перспективы диалога России и США при Трампе.