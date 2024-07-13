Байден вновь оскорбил Путина

Президент США Джо Байден вновь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес президента РФ Владимира Путина, американский лидер назвал российского президента «мясником». С таким заявлением Байден выступил в ходе выступления в Детройте, передает РИА Новости.

«Когда мясник Путин, которого я давно знаю… (начал специальную военную операцию. – прим. ред.), вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он (Трамп. – прим. ред.) назвал его гением», — сказал президент США.

Вместе с тем, в ходе мероприятия Байден заявил, что Трамп является «собачонкой» российского президента.

До этого Байден в очередной высказал оскорбительные замечания в адрес Путина.

Газета Politico писала, что, когда Байден на пресс-конференции на саммите НАТО перепутал российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, среди европейских лидеров и дипломатов «раздался громкий вздох».

Ранее в США признали, что НАТО препятствует миру на Украине.