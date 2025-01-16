Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России. Об этом пишет телеканал N-tv.

По его словам, вместо этого Украина сблизилась со своими союзниками как никогда ранее, а соглашение между Киевом и Лондоном выведет дружбу стран на новый уровень.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз будучи на своем посту приехал на Украину, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Также британский премьер обсудит с украинскими чиновниками, какие гарантии безопасности Соединенное Королевство может предоставить республике, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.

Кроме того, Стармер во время официального визита планирует объявить о новой мере военной поддержки Украины.

Ранее в Госдуме оценили призывы Британии отправить миротворцев на Украину.