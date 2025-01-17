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Маск отреагировал на уход минобороны Германии из соцсети X

Маск: минобороны Германии переходит из X на платформы, где ложь не оспаривается
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал уход министерства обороны Германии из социальной сети X, отметив, что ведомство переходит на те платформы, где ложь не оспаривают.

«Оно уходит туда, где ложь не оспаривают», — написал владеющий соцсетью предприниматель, комментируя решение министерства.

15 января министерство обороны ФРГ заявило, что перестанет размещать посты в X из-за якобы «трудностей» при предметном обмене аргументами. В качестве альтернатив ведомство назвало мессенджер WhatsApp и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В конце декабря Маск в Х исказил имя федерального канцлера Германии Олафа Шольца, назвал его «болваном» и предрек поражение на предстоящих выборах в Германии.

Предприниматель также заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии».

Ранее Маска обвинили в игре на ослабление Европы.

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