Политолог озвучил острый вопрос для Украины

Политолог Юрий Светов высказал сомнение в том, что на Украине будут проведены выборы президента. Свое мнение эксперт озвучил в беседе с RT.

По словам политолога, при всем пренебрежении к закону, которое демонстрирует нынешняя киевская власть, на Украине достаточно много законодательных тупиков, которые нужно обойти. Светов уточнил, что нынешний киевский режим отложил президентские выборы, мотивируя решение военным положением, однако в украинском законодательстве не говорится о возможности продления полномочий президента, если выборы не были проведены.

»<...> Встает вопрос, почему не провели выборы своевременно и на каком основании Зеленский продолжает изображать из себя президента? Путин уточнил, что мы будем проводить переговоры с легитимной властью», — отметил политолог, указав, что вопрос легитимности Зеленского стоит крайне остро.

Среди прочего Светов подчеркнул, что где бы ни рассуждали об этом вопросе, «в Болгарии или Чехии», все эти рассуждения малозначимы, поскольку «не эти страны будут определять», что будет происходить с Украиной, «но это могут сделать избранный президент США Дональд Трамп и его новая администрация».

«И я сомневаюсь, что Трамп забудет о том, что благодаря Зеленскому отчасти его подвели под импичмент в первый срок. Он не забудет этого. На Зеленском поставлен крест», — заключил политолог.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2019 году. Расследование, которое предваряло официальное объявление импичмента, было начато после того, как анонимный информатор сообщил, будто Трамп в июле 2019 года оказывал давление на Зеленского в личных и политических интересах, а также пытался склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В результате Белый дом вынужден был опубликовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в котором подтверждалась просьба о расследовании.

В начале января европейские чиновники, обсуждающие завершение конфликта на Украине с командой Трампа, сообщили, что американцы пересматривают свой подход к ситуации. Один из источников FT рассказал, что избранный президент США заявил о сроке в полгода для решения конфликта, хотя раньше он был уверен, что это удастся сделать значительно быстрее.

Ранее на Западе заявили, что Трамп рискует потерять доверие членов НАТО.