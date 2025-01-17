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Премьер Британии рассказал, как обеспечить Украине сильные переговорные позиции

Премьер Стармер призвал ЕС увеличивать помощь Украине на фоне возвращения Трампа
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Benjamin Cremel/Pool/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Европу увеличить военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ей сильную позицию во время переговоров. В интервью Politico он объяснил соответствующие меры возвращением Дональда Трампа.

Стармер отметил важность усиления военной помощи Украине всеми странами Европы. По его словам, это позволит Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией с самых сильных позиций. Он подчеркнул, что именно сейчас европейские страны должны показать свою ответственность перед Украиной и продемонстрировать единство.

«Я думаю, что коллективно мы должны делать больше. Я думаю, что это признает вся Европа», – заявил Стармер.

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы. Премьер Британии также утверждал, что попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России.

Ранее в США предупредили, к чему приведут попытки шантажировать Россию.

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