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В США предупредили, к чему приведут попытки шантажировать Россию

Полковник Макгрегор: попытки шантажа России ради переговоров приведут к войне
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Dan Neal/U.S. Army

Отправка новой военной помощи Украине при отказе России садиться за стол переговоров ради урегулирования конфликта приведет к войне. С таким предупреждением выступил бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор на странице в соцсети Х.

«Отправка новой помощи Украине, если Кремль не согласится на мирные переговоры, угрожает прямым столкновением с Россией», — написал он.

Макгрегор считает, что страны Запада не понимают или не хотят понимать, что Россия готова к такому развитию событий.

Накануне британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского лидера в конфликте на Украине изменились. Меркурис подчеркнул, что избранный президент США продолжает недооценивать Россию и ее успехи, опираясь на недостоверные факты. Такое развитие событий может отразиться на потенциальных переговорах по урегулированию конфликта Москвы и Киева, полагает аналитик.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.

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