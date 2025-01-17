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Небензя считает, что Зеленский пытается доказать способность Украины воевать

Небензя: жители Украины не хотят воевать за Зеленского, узурпировавшего власть
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Stringer/Reuters

Жители Украины не хотят воевать за Владимира Зеленского, узурпировавшего власть и запретившего проводить любые выборы. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Жители Украины не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего ее в концлагерь», — заявил Небензя.

Он добавил, что для Запада наиболее выгодной стратегией будет осознать это как можно быстрее — в том числе и для блага украинцев.

До этого Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине заявил, что Украина превращается в концлагерь «им. Зеленского», из которого жители бегут всеми возможными способами.

Он также указал имена нескольких высокопоставленных чиновников, которые покинули Украину без разрешения — в том числе заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

Ранее киевский блогер сбежал с Украины после получения повестки.

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