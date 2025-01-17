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В Совфеде указали на важную деталь в позиции Трампа по России

Сенатор Пушков: у Трампа нет опасной русофобии, характерной для демократов США
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа нет «опасной русофобии», характерной для администрации демократов, и он относится к России как к важному фактору в мировой системе. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя взгляды будущего главы Соединенных Штатов.

Он напомнил, что в первый срок Трампа его риторика опережала его действия, и в отношении России она была лучше, чем его практический подход, поскольку отношения Москвы и Вашингтона продолжали деградировать. В отношении РФ Трамп обещал больше, чем был готов или способен сделать, указал Пушков.

«При этом в Трампе нет той опасной русофобии, которая была характерна для администрации демократов <…>. Ничего «пророссийского» в Трампе и прежде не было, и сейчас нет. Однако Трамп, в отличие от завзятых русофобов, не ненавидит Россию. Он относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым надо иметь дело, прежде всего, чтобы не поставить под угрозу безопасность США (эмоционально он хуже относится к Китаю, чем к России)», — написал сенатор.

10 января Трамп заявил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату. Позднее Трамп ответил, что будет ждать встречи с российским лидером по поводу разрешения конфликта на Украине.

Ранее в США заявили, что Трамп не хочет быть неудачником, потерявшим Украину.

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