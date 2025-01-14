В Совфеде рассказали о «геостратегических бонусах» для США при покупке Гренландии

Если Гренландия войдет в состав Соединенных Штатов, то у Вашингтона появятся серьезные геостратегические бонусы в Арктике. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Парламентарий подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп серьезно относится к вопросу присоединения Гренландии. Он напомнил, что республиканец говорит об этом «едва ли не пятый год».

«Логика у него тут своя есть. Она очень серьезная. Если, допустим, Америка в своей юрисдикции будет иметь Гренландию, то даже без учета Канады она получит серьезные геостратегические бонусы в Арктической зоне, в Северном полушарии и по территории будет сопоставима с нашей страной. То есть это достаточно серьезные вещи», — сказал Климов.

В связи с этим он призвал выстраивать политику так, чтобы никакие события за пределами России не могли повлиять и помешать национальным интересам.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запросила разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его высказываний о Гренландии.

Ранее в словах Трампа о Гренландии увидели закат гегемонии США.