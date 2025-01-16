Трамп пригрозил Дании торговой войной

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает настаивать на претензиях к Гренландии и угрожает Дании торговой войной. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с будущим американским лидером, состоявшегося 15 января. Слова датского политика передает Reuters.

«Трамп в ходе нашего разговора в среду не отозвал своих угроз использовать экономическое давление для контроля над Гренландией. Мы не стремимся к торговой войне с Трампом, но готовимся к этому совместно с датским бизнес-сообществом», — сказала Фредериксен.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили реакцию Дании на заявления Трампа по Гренландии.