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Британский аналитик заявил, что Украина, отказом от переговоров с РФ, «хлопает дверью»

Меркурис: западные политики подталкивают Украину к отказу от переговоров с РФ
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина пока не намерена вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, и некоторые западные политики подталкивают украинскую сторону в этом направлении. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

В данный момент Украина не рассматривает возможность снятия запрета на ведение переговоров с Россией под руководством Путина, сообщил 15 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также призвал дождаться официальных контактов с США, во время которых будут обсуждаться дальнейшие шаги.

По мнению аналитика, таким решением украинская сторона «демонстративно и шумно хлопает дверью».

«Это невероятно — находятся западные политики, которые продолжают подталкивать их в этом направлении», — сказал Меркурис.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с Путиным. В документе украинский лидер заявил, что Киев готов к диалогу, но с другим российским президентом.

Ранее сообщалось, что Трамп готовит санкции против России ради мирной сделки.

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