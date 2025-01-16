«Рычаги влияния на Москву». Трамп готовит санкции против России ради мирной сделки

Bloomberg: Трамп готов ужесточить санкции против РФ для перемирия с Украиной

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает как смягчение, так и ужесточение санкций против российской нефтяной отрасли в качестве «рычага давления», чтобы склонить Россию к началу мирных переговоров с Украиной. К какому из этих двух сценариев склоняется Трамп, пока неизвестно. Но Bloomberg пишет, что этот выбор имеет решающее значение для мирового рынка нефти.

Советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабный пакет санкций, которые должны поспособствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, утверждают источники Bloomberg. Одновременно рестрикции должны оказать давление на Иран и Венесуэлу.

В настоящее время Трампом и его соратниками рассматривается два вероятных сценария. Первый предполагает частичное смягчение уже введенных Вашингтоном санкций против российского нефтяного сектора «как жест доброй воли для заключения мирного соглашения».

Второй, наоборот, подразумевает усиление санкционного давления для «увеличения рычагов влияния на Москву».

Сценарий, который в конечном итоге выберет Трамп, имеет решающее значение для мирового рынка нефти, отмечает Bloomberg. Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на $5 за баррель с конца прошлой недели, когда стало известно о новых ограничительных мерах. Некоторые аналитики ожидают дальнейшего роста и как следствие — роста цен на топливо по всему миру.

Еще одна проблема для Вашингтона — поиск баланса между использованием инструментов экономической войны и желанием сохранить статус доллара как мировой резервной валюты.

Источники Bloomberg отмечают, что в конечном счете все будет зависеть от самого Трампа. К какому сценарию сейчас склоняется избранный президент — неизвестно.

Накануне на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря Марко Рубио назвал антироссийские санкции «ключевым рычагом, который может привести к мирному урегулированию» конфликта на Украине.

На прошлой неделе Трамп анонсировал скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным, что повышает вероятность возможных переговоров уже в ближайшие месяцы. Встреча должна состояться не раньше инаугурации политика.

16 января глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи двух лидеров. «Если у них это вызревает и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений, мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации», — подчеркнул дипломат.

Помощник президента Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что телефонный разговор может стать первым этапом контактов Путина с Трампом, при этом любой из них в любой момент может инициировать диалог.

«Обычно приходящий во власть президент... первым осуществляет звонок», — сказал помощник главы государства и добавил, что в Москве «спокойно ожидают», когда Трамп придет в Белый дом, после чего решение вопроса о диалоге может начаться.

«Последний выстрел»

Уходящая администрация Джо Байдена на прошлой неделе ввела самые разрушительные санкции против российского нефтяного сектора, которые когда-либо применял любой западный режим.

Согласно заявлению американского минфина, новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний, таких как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

Также под санкции попали оператор проекта «Восток Ойл» компания «РН-Ванкор», оператор разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе «Русгазальянс», ООО «УДС Нефть», АО «Газпром шельфпроект», АО «Ачимгаз» и ООО «Лаявожнефтегаз».

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Представители администрации президента США выразили надежду, что ограничения помогут снизить доходы России от экспорта нефти и окажут негативное влияние на курс рубля. Также они отметили, что санкции могут привести к дальнейшему росту ключевой процентной ставки Банка России, а это в свою очередь негативно скажется на бизнес-среде в РФ.

Газета The Washington Post отмечает, что намерения Байдена по введению новых санкций не вполне согласуются с ранее заявленной им целью — оставить новому президенту сильную экономику. Прежние успехи «могут быть сведены на нет внезапным энергетическим кризисом, который приведет к скачкам цен».

Инаугурация 47-го президента США Трампа состоится уже 20 января.