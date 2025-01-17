Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ при ООН предположил, кто помог атаковать «Турецкий поток»

Небензя: атака Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии
close
John Minchillo/AP

У России есть все основания полагать, что атака Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Великобритании, заявил постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон и Лондон заинтересованы в «подсаживании» Евросоюза на дорогой сжиженный природный газ.

Небензя добавил, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».

До этого сообщалось, что в Европе может ожесточиться борьба за ресурсы из-за атак Вооруженных сил Украины на российскую энергетику.

13 января украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. На сегодня это единственный газопровод, снабжающий российским топливом Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Подробнее об атаке и реакции ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал попытку атаковать «Турецкий поток» актом энерготерроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами