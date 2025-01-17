Постпред РФ при ООН предположил, кто помог атаковать «Турецкий поток»

Небензя: атака Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии

У России есть все основания полагать, что атака Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Великобритании, заявил постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон и Лондон заинтересованы в «подсаживании» Евросоюза на дорогой сжиженный природный газ.

Небензя добавил, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».

До этого сообщалось, что в Европе может ожесточиться борьба за ресурсы из-за атак Вооруженных сил Украины на российскую энергетику.

13 января украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. На сегодня это единственный газопровод, снабжающий российским топливом Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Подробнее об атаке и реакции ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал попытку атаковать «Турецкий поток» актом энерготерроризма.