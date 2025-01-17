Мелания Трамп резко высказалась в отношении Мишель Обамы

Мелания Трамп, бывшая и будущая первая леди Соединенных Штатов, обрушилась с критикой на Мишель Обаму из-за инаугурации Дональда Трампа — супруга 44-го президента США отказалась принимать участие в церемонии. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на источники в окружении Мелании.

Супруга Дональда Трампа напомнила, что первый переезд в Белый дом сопровождался большими трудностями из-за того, что Обамы не предоставили Трампам некую «информацию». Из этой ситуации проистекает конфликт между Меланией Трамп и Мишель Обамой.

«На этот раз у меня есть все. В этот раз будет совсем другой переход», — заявила Мелания Трамп.

Она добавила, что уже полностью подготовила план перестановок и замены мебели в официальной резиденции американских президентов.

До этого издание The Economic Times сообщило, что мусоровоз избранного президента США Дональда Трампа примет участие в параде по случаю его инаугурации.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу планирует посетить инаугурацию Трампа.