В Раде объяснили отказ выпустить Порошенко с Украины в командировку

Стефанчук: Порошенко не выпустили с Украины из-за выезда после заявленных дат

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснил, что бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны, поскольку он решил выехать позже заявленных им дат командировки. Об этом сообщает РИА Новости.

У Порошенко была подписанная Стефанчуком командировка на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13-14 января в Брюсселе.

Спикер добавил, что парламентарий решил не ехать на мероприятие, ведь в дни его проведения Порошенко находился в зале заседаний Рады.

До этого Порошенко заявил, что не смог покинуть страну для встречи с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером в Европарламенте.

Экс-президента Украины не выпустили из страны не в первый раз. В конце 2023 года пограничники отказались выпустить его с территории страны в командировку в Польшу и США. В ответ на это он заявил, что офис украинского лидера Владимира Зеленского пошел на «диверсию» против своей страны, считает бывший президент Украины.

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