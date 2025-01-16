Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия кабмину

Национальное собрание Франции проголосовало против вотума недоверия правительству во главе с лидером «Демократической партии» Франсуа Байру. Трансляция заседания велась на сайте палаты.

Резолюцию поддержали 131 депутат из 577, в то время как для одобрения вотума недоверия нужно было не менее 289 голосов.

До этого правительство самого молодого премьер-министра Франции Габриэля Атталя ушло в отставку после неожиданного результата досрочных парламентских выборов, пробыв у власти менее одного года — с января по сентябрь 2024 года.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим. При этом ни одна из этих политических сил не получила большинства голосов.

Ранее Ле Пен спрогнозировала новые парламентские выборы во Франции.