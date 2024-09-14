Ле Пен спрогнозировала новые парламентские выборы во Франции

Францию ждут очередные парламентские выборы через 10 месяцев. Такой прогноз сделала глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в соцсети X.

Она напомнила, что Конституция страны не позволяет распустить парламент в течение года, если не пройдут новые президентские выборы.

«Так что остается еще 10 месяцев. Через 10 месяцев весной или осенью состоятся новые парламентские выборы», — спрогнозировала она.

До этого сообщалось, что депутаты Национального собрания от левой партии «Непокоренная Франция» собираются инициировать процесс смещения Эммануэля Макрона с должности президента страны.

На досрочных парламентских выборах коалиция Макрона заняла второе место, что вынудило премьера Габриэля Атталя подать в отставку, которая была принята. Победила коалиция левых сил «Новый народный фронт» (партия «Непокоренная Франция» входит в нее), а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент.