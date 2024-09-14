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Ле Пен спрогнозировала новые парламентские выборы во Франции

Ле Пен: через 10 месяцев во Франции пройдут выборы в парламент

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Францию ждут очередные парламентские выборы через 10 месяцев. Такой прогноз сделала глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в соцсети X.

Она напомнила, что Конституция страны не позволяет распустить парламент в течение года, если не пройдут новые президентские выборы.

«Так что остается еще 10 месяцев. Через 10 месяцев весной или осенью состоятся новые парламентские выборы», — спрогнозировала она.

До этого сообщалось, что депутаты Национального собрания от левой партии «Непокоренная Франция» собираются инициировать процесс смещения Эммануэля Макрона с должности президента страны.

На досрочных парламентских выборах коалиция Макрона заняла второе место, что вынудило премьера Габриэля Атталя подать в отставку, которая была принята. Победила коалиция левых сил «Новый народный фронт» (партия «Непокоренная Франция» входит в нее), а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось третьим.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство (74%) опрошенных граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент.

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