Выборы в парламент Франции выиграли левые. Ле Пен заявляет об «отложенной победе» правых Во Франции после победы на выборах левых произошли столкновения с полицией

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт», блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли столкновения левых с полицией.

В воскресенье во Франции прошел второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). МВД ночью объявило предварительные результаты:

коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) Жана-Люка Меланшона получает 182 места;



блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» — 168;



правое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделла — 143.

Национальное собрание Франции состоит из 577 депутатов. В прежнем составе союзники президента имели 250 мандатов, в то время как коалиция левых объединяла 131 законодателя. У соратников Ле Пен было 89 мандатов.

Таким образом, ни одна из основных политических сил не получает абсолютного большинства мандатов, что затрудняет формирование нового правительства.

Досрочные выборы Макрон объявил после того, как в июне правые получили значительную поддержку на выборах в Европарламент. Первый тур прошел 30 июня. Тогда RN набрала 33,15% голосов, NFP получил 27,99%, а коалиция Макрона — 20,04%. Многие эксперты ждали победы правых и во втором туре.

«Отложенная победа» правых

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь намерен в понедельник подать в отставку. Он возглавил правительство в январе 2024 года.

«Сегодня вечером политическая партия, которую я представлял в этой кампании, не получила большинства. Завтра утром я подам прошение об отставке президенту республики», — заявил Габриэль Атталь, отметив, что продолжит исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства.

Один из основателей «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон уже заявил, что формирование нового правительства президент должен поручить левому альянсу. Лидер Соцпартии, которая входит в «Новый народный фронт», Оливье Фор объявил, что левые силы «должны вписать новую страницу в историю Франции», и призвал к проведению в стране полномасштабной перестройки.

Президент Макрон после объявления первых предварительных результатов не стал выступать с обращением к нации. «В соответствии с республиканской традицией он будет ждать структурирования новой Национальной ассамблеи, чтобы принять необходимые решения», — сообщили в Елисейском дворце.

Комментируя результаты выборов, Марин Ле Пен заявила, что Макрон оказался в «невыносимой ситуации», связанной со сложностью формирования правящей коалиции. Несмотря на то, что правые не заняли первое место на выборах, их победа лишь откладывается, заявила глава парламентской фракции «Национального объединения»:

«Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной».

«Национальное объединение» совершило самый значительный прорыв за всю свою историю», — заявил глава партии Жордан Барделла.

Беспорядки левых

Как и после первого тура неделю назад, в ночь на 8 июля левые вышли на манифестации в крупных городах Франции.

На митинге в Париже на площади Республики собралось около 8 тыс. человек. Как сообщают местные СМИ, некоторые пытались нападать на полицейских и громить витрины и офисы. Некие антифашисты в масках и капюшонах кидали в полицейских петарды и бутылки с зажигательной смесью, поджигали мусорные баки и велосипеды. В ответ силовики применяли слезоточивый газ.

В Марселе после выборов на улицы вышло около 5 тыс. человек. Митингующие запускали фейерверки и дымовые шашки. В Лилле в акциях принимали участие около 500 человек, а в Ренне, согласно источникам, были задержаны более 20 человек. Французские СМИ сообщали также о столкновениях между левыми, правыми и полицией в Лионе.