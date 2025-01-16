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Сирия согласилась на размещение миротворцев на Голанских высотах

Власти Сирии одобрили размещение миротворцев ООН на Голанских высотах
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Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Власти Сирии одобрили размещение миротворцев ООН в буферной зоне на Голанских высотах. Об этом сообщил глава администрации страны Ахмед аш-Шараа, передает ТАСС.

По словам сирийского политика, сейчас у Израиля нет права сохранять присутствие в буферной зоне, поскольку предлога для нахождения там в виде угрозы от иранских ополченцев больше нет.

«Все согласны с тем, что израильское наступление в Сирии является ошибкой и необходимо вернуться к тому, что было до него», — подчеркнул он.

В декабре 2024 года правительство Нетаньяху одобрило план по удвоению населения на Голанских высотах.

28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». На фоне переворота Израиль обстрелял склады армии Сирии и занял буферную зону на Голанских высотах.

Ранее Нетаньяху назвал Голанские высоты «неотъемлемой частью» Израиля.

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