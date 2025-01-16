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Депутат Рады Безуглая назвала главное условие для перемирия с Россией

Безуглая: главное условие перемирия с РФ — проведение выборов на Украине
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Телеграм-канал «Mariana»

Народный депутат Украины Екатерина Безуглая написала в своем Telegram-канале, что мирное урегулирование вооруженного конфликта невозможно без проведения выборов в стране.

«Не будет выборов, не будет перемирия», — заявила она.

По ее словам, в этом случае конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не капитулирует. При этом Безуглая выразила надежду, что ее прогноз не сбудется. Безуглая также призвала изучать историю и сохранять ясность ума в сложных обстоятельствах.

Также Безуглая заявила, что Соединенные Штаты должны повлиять на Вооруженные силы Украины, в том числе остановить поставки военного снаряжения и боеприпасов, чтобы добиться увольнения Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Кроме того, она сообщила, что российские войска продвигаются по территории Украины на десятки километров в день и в ближайшее время займут Покровск (украинское название Красноармейска).

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились крупнейшего месторождения лития в ДНР.

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