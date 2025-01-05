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ВСУ лишились крупнейшего месторождения лития в ДНР

Рогов: ВСУ потеряли контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над крупнейшим месторождением лития в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского фактически утратил контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением», — сказал он.

Рогов отметил, что ВСУ потеряли контроль над месторождением, которое в дальнейшем принесет пользу для российской экономики.

Рогов также сообщал, что ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово в ДНР. На данный момент идет зачистка западных окраин города.

Накануне бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы окружения. По словам эксперта, ВСУ уже не способны эффективно обороняться в данной местности.

Ранее ВС РФ вошли в Петропавловку в ДНР.

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