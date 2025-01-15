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Украинский депутат призвала США приостановить поставки вооружения ВСУ

Нардеп Безуглая призвала США остановить поставки для ВСУ до увольнения Сырского
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U.S. Marine/Global Look Press

Соединенные Штаты должны повлиять на Вооруженные силы Украины, в том числе остановить поставки военного снаряжения и боеприпасов, чтобы добиться увольнения Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет в социальных сетях народный депутат Украины Марьяна Безуглая, которую цитирует украинское издание «Страна».

«Если наше руководство этого не слышит, не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не предоставляйте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрения оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности», — пишет Безуглая.

Нардеп утверждает, что текущая ситуация в рядах ВСУ и стратегия Александра Сырского ведут исключительно к катастрофе.

До этого Марьяна Безуглая заявила, что российские войска продвигаются по территории Украины на десятки километров в день и в ближайшее время займут Покровск (украинское название Красноармейска) — Безуглая заявила, что вина за такое быстрое продвижение ВС РФ лежит на некомпетентном руководстве ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились крупнейшего месторождения лития в ДНР.

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