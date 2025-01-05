Российские войска продвигаются по территории Украины на десятки километров в день и в ближайшее время займут Покровск (украинское название Красноармейска). Об этом заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

По ее словам, Вооруженные силы РФ «берут под контроль полезные ископаемые» Украины и продолжают двигаться вперед, преодолевая за день десятки километров. «Крепость Покровск» оказалась вовсе не крепостью и скоро будет взята, считает она. Безуглая отметила, что защита природных ресурсов страны и реформирование армии больше не является приоритетом Киева.

Она считает, что украинские генералы создают видимость контрнаступления, чтобы доказать свою незаменимость. На самом деле они паразитируют на мимолетной эйфории и надеждах украинцев, чтобы и дальше ничего не менять и скрывать свои преступления, подчеркнула депутат.

«То южное наступление в 2023 году, то Курская область в 2024 году. Что теперь? Иллюзии. Теперь — Покровск, Краматорск, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Харьков. Политическое руководство это устраивает, как вижу. Нет, это не поддерживаю и не принадлежу к власти», — написала Безуглая.

22 декабря она заявила, что украинская армия разваливается из-за коррумпированного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, в рядах украинской армии «цветет и пахнет» коррупция. Своих людей устраивают в тыл, чтобы они не попали в пехоту. Безуглая подчеркнула, что такие люди во время чисток остаются на своих местах, а на передовую отправляют тех, кто не давал взятку и является специалистом, неспособным к интригам.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились крупнейшего месторождения лития в ДНР.