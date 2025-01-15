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В Словакии заявили о вредительстве Украины

Вице-спикер Словакии: Украина пытается полностью перекрыть поставки газа из РФ
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Vladislav Culiomza/Reuters

Украина пытается полностью перекрыть поставки газа из России европейским странам и не собирается восстанавливать транзит через свою территорию. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Исходя из последних заявлений президента Зеленского ясно, что он не желает обновить транзит по территории Украины. Я вообще полагаю, что он пытается заблокировать и другие транзитные маршруты. Наша цель – покрыть собственную потребность наших хранилищ, и решаем доставку газа через другие маршруты», — заявил Гашпар.

Он также пессимистично относится к возможности возобновления словацко-украинского диалога из-за личности Владимира Зеленского.

До этого Тибор Гашпара заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в пятницу, 17 января, в Киев по приглашению Владимира Зеленского, чтобы обсудить возобновление транзита газа через подконтрольную Киеву территорию.

Ранее вице-спикер парламента Словакии записал видео из московского супермаркета.

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