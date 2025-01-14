Депутат Рады Дмитрук рассказал о пытках в СБУ и запрете критиковать Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук раскрыл подробности своего похищения и пыток сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в марте 2022 года. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В опубликованном на его Telegram-канале видеообращении Дмитрук заявил, что режим Владимира Зеленского неоднократно пытался устранить его за политическую деятельность.

По словам Дмитрука, в 2022 году он и его коллеги подверглись нападению со стороны вооруженных людей, которые окружили их автомобиль. Их похитили, надели мешки на головы и жестоко избили.

Дмитрука, по его словам, допрашивали в подвале, где он стал свидетелем пыток других людей. Его избивали, связывали и угрожали ему и его близким. Сотрудники СБУ вменяли ему в вину государственную измену и требовали сотрудничества в борьбе с оппозицией Зеленского.

Пытки сопровождались угрозами и имитацией расстрела. Дмитрука также запугивали членовредительством.

Депутат рассказал, что его преследования были связаны с его критикой гонений на каноническую Украинскую православную церковь и с его выступлениями против закона о ее запрете.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает данные о насилии и пытках в Вооруженных силах Украины, чтобы обезопасить себя.

Ранее на Украине раскритиковали доклад ООН за данные о пытках российских пленных.