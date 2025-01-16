Премьер-министр Словакии Фицо выступил с призывом после нападения на гимназию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал не использовать нападение на гимназию в Спишске-Стара-Весе в политических целях. Заявление Фицо было опубликовано на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я собираю все необходимые данные. <..> Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. А всем, кто чрезмерно мотивирован, я рекомендую политическое молчание», — заявил Фицо.

До этого в Словакии студент с ножом ворвался в гимназию и напал на учащихся. 18-летний злоумышленник успел скрыться. О его мотивах пока ничего не известно.

10 января вооруженный молотком подросток ворвался в школу №54 в Курске. Молодой человек в балаклаве разбил стекло и бросил сумку с ножами и жидкостью для розжига, после чего скрылся. Личность школьника уже установили, он задержан по горячим следам, и с ним общаются психологи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Подмосковье задержали подростка, готовившего нападение на школу.