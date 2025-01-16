Десятиклассник из Подмосковья четыре месяца готовился к нападению на школу

В Реутове силовики задержали старшеклассника, который готовился к нападению на школу, юноша состоял в запрещенных сообществах в сети и собирал холодное оружие. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

16-летний юноша готовился к нападению с сентября 2024 года. Он был активным участником ряда запрещенных сообществ в сети, изучал нападения и в переписках подробно описывал свои намерения. Несовершеннолетнего задержали дома, при обыске у него обнаружили несколько ножей.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что напавший на школу в Курске подросток может получить до 20 лет колонии.