Дания пригласила Трампа в страну на фоне заявлений о присоединении Гренландии к США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом пригласила его посетить страну. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

«Будущий американский президент сказал, что Дания — это великая страна. И тогда я сказала: «Вы обязательно должны приехать к нам в гости». <...> Мы делаем все возможное, чтобы справиться со сложившейся ситуацией как можно лучше», — сказала она.

Премьер Дании уточнила, что визит Трампа пока не запланирован.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.