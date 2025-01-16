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Около 200 картин сына Байдена сгорели в результате пожаров в Калифорнии

NYP: пожары в Лос-Анджелесе уничтожили около 200 картин сына Байдена Хантера
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Visar Kryeziu/AP

Почти 200 картин, созданных Хантером Байденом, сыном президента Соединенных Штатов Джо Байдена, были уничтожены в результате пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По информации издания, коллекция из почти 200 художественных работ была утрачена в пожарах в Лос-Анджелесе.

Картины хранились в доме адвоката Хантера, Кевина Морриса. Как отмечает издание, общая стоимость сгоревших произведений искусства составляет миллионы долларов.

Среди уничтоженных работ были абстрактные картины, для создания которых применялись различные техники и материалы. Все произведения были выполнены в 2020 году.

9 января газета Daily Mail писала, что дом Хантера Байдена в Малибу полностью сгорел в результате пожаров в штате Калифорния.

Накануне портал Axios сообщил о двух новых очагах лесных пожаров на юге штата Калифорния. Также Центр прогнозирования климата Национальной метеорологической службы США предупреждает, что на следующей неделе в Калифорнии могут возникнуть более серьезные пожары.

Ранее в Лос-Анджелесе задержали подозреваемых в поджогах.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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