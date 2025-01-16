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Названа цель прибытия премьера Великобритании на Украину

Премьер Британии Стармер подпишет на Украине соглашение о столетнем партнерстве
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Henry Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз будучи на своем посту приехал на Украину, где он подпишет соглашение о «столетнем партнерстве». Об этом сообщает газета Guardian.

По данным издания, Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о «столетнем партнерстве» для укрепления сотрудничества в сфере обороны между Лондоном и Киевом. Также британский премьер обсудит с украинскими чиновниками, какие гарантии безопасности Соединенное Королевство может предоставить республике, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.

До этого газета Telegraph узнала, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину. По информации источников, британский премьер «еще не полностью» склоняется к этой инициативе, в то время как французский лидер продолжает продвигать эту идею.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном развертывание войск западных стран на Украине.

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