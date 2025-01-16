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Великобритания пообещала новую помощь Украине

Премьер Великобритании Стармер планирует объявить о новой военной помощи Украине
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Henry Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время официального визита в Киев планирует объявить о новой мере военной поддержки Украины. Такая информация следует из документа, опубликованного на официальном сайте британского правительства.

«По случаю подписания сегодня соглашения о партнерстве премьер-министр, как ожидается, объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии», — говорится в документе.

Из документа также следует, что оно основано на пакете поддержки в размере £12,8 миллиардов (около $15,6 млрд), который Великобритания предоставила Украине, включая £7,8 млрд военной помощи, а также обязательство предоставить военную помощь в размере £3 млрд. В заявлении указывается, что военная поддержка будет оказываться Киеву до тех пор, пока это будет необходимо.

Среди прочего в документе обещается постоянная поддержка Лондоном Киева в сфере энергетической инфраструктуры.

Незадолго до этого газета Guardian писала, что Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал на Украину, где глава британского правительства подпишет соглашение о «столетнем партнерстве» для укрепления сотрудничества в сфере обороны между Лондоном и Киевом.

До этого газета Telegraph выяснила, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск двух стран на Украину. Издание отмечало, что британский премьер «еще не полностью» склоняется к этой идее, тогда как французский лидер «продолжает продвигать эту идею».

Ранее в Британии раскрыли, как собираются противостоять ВС РФ на Украине.

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